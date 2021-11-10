Ректора "Шанинки" могут перевести в другое СИЗО после прохождения карантина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева могут перевести из СИЗО-7 Москвы, в котором он сейчас находится, в другой изолятор. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"СИЗО-7 - это так называемый карантинный изолятор, не конечная точка, в которой он будет содержаться после избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Через пару недель его переведут в другое СИЗО. Такая процедура сейчас предусмотрена мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

По словам Мельникова, наблюдатели разъяснили ректору, что ему необходимо подготовить медицинские документы и представить их в СИЗО-7 для того, чтобы его перевели в "Матросскую тишину", где есть больница, которая может понадобиться Зуеву с учетом его состояния здоровья.

13 октября Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Зуева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, отказавшись заключать его под стражу в СИЗО, как того просило следствие. Одним из оснований для этого решения стали проблемы ректора со здоровьем. После этого прокуратура подала апелляцию на избрание домашнего ареста. Но незадолго до заседания в Мосгорсуде, на котором должна была рассматриваться жалоба, обвиняемого госпитализировали для проведения операции на сердце. Накануне Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте и перевел его в СИЗО.