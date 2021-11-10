В Хакасии темпы вакцинации увеличились в три раза в период нерабочих дней

"За эти нерабочие дни у нас темп вакцинации вырос в три раза. <…> У нас где-то 53% взрослого населения прошли вакцинацию, более 60% наших граждан старше 60 лет. И фактически мы уже приближаемся в этой категории к созданию коллективного иммунитета, что очень важно, потому что именно наши пожилые жители больше всего страдают от данного заболевания и переносят его в наиболее тяжелой форме", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

"По результатам [введения нерабочих дней и ограничительных мер в этот период] пока говорить еще рано, потому что нужно, чтобы прошел минимум две недели инкубационный период, то есть первые результаты от принятых мер мы увидим в конце этой - начале следующей недели", - отметил Коновалов. Глава Хакасии подчеркнул, что положительные тенденции в борьбе с коронавирусом уже есть - за последние недели число госпитализированных пациентов стало меньше, чем число выписанных из больничных учреждений, а распространение ОРВИ снизилось на 40%.

В Хакасии в период с 28 октября по 7 ноября закрыли заведения общепита, непродовольственной торговли, сферы услуг, в трех крупнейших городах - Абакане, Черногорске и Саяногорске не работал общественный транспорт. По данным регионального Минздрава на 10 ноября, впервые за долгое время в регионе выписка пациентов превысила госпитализацию. За минувшие сутки в стационары красных зон госпитализировали 199 пациентов, количество выписанных составило 234 человека. Развернули около 1,9 тыс. коек, из них свободными остаются 13%. На 10 ноября в Хакасии полный курс вакцинации прошли 161,1 тыс. человек, для создания коллективного иммунитета необходимо привить 322 тыс. человек, или 80% взрослого населения.