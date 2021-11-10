В Сан-Марино заявили, что готовы делать бустерную дозу "Спутником Лайт" и препаратами мРНК

РИМ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Власти республики Сан-Марино, находящейся на территории Италии, готовы делать населению третью дополнительную дозу вакцины от коронавируса, используя как российский препарат "Спутник Лайт", так и вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом сообщил в эфире телевидения Сан-Марино секретарь по вопросам здравоохранения и социальной политике Роберто Чаватта.

"Мы рекомендуем использовать в качестве третьей бустерной дозы препараты на основе мРНК, но мы также предлагаем ревакцинироваться нашему населению "Спутником V". Облегченный вариант "Спутник Лайт" считается подходящим", - сказал Чаватта.

Как корреспонденту ТАСС сообщили представители республики, в настоящий момент ведутся переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о соответствующих поставках. Как там напоминают, большинство населения Сан-Марино прошло полный цикл вакцинации "Спутником V", который не признан Европейским агентство лекарственных средств (ЕМА). Собственно, это не позволяло санмаринцам получить ковид-сертификат о вакцинации, который бы принимался в Италии и Европе. В связи с этим итальянские власти дали им отсрочку в необходимости предоставлять QR-код. Согласно последнему постановлению Минздрава Италии, всем привитым "Спутником" достаточно сделать третью дозу вакцины на основе мРНК, к которым относятся препараты от американских концернов Pfizer и Moderna. В качестве сроков итальянские власти указывают - не позже шести месяцев после завершения полного цикла вакцинации. Однако в Сан-Марино колоть "Спутник V" начали в начале марта, и с учетом промежутка в 21 день между дозами шестимесячный срок для многих вакцинированных истек. В республике не комментируют этот момент. Указывается также, что многие не хотят менять препарат или вовсе не желают делать третью дозу.

Как обещал Чаватта, к концу месяца должно появиться новое научное исследование об эффективности "Спутника V" на основе предоставленных санитарными органами республики данных. По словам секретаря, Италия полностью выполнит свои обязательства по поставкам вакцин на основе мРНК к январю. Крупная поставка в ноябре позволит нарастить темпы введения третьих доз, уточнил он.

Республика Сан-Марино после успешного завершения вакцинации своего населения, насчитывающего чуть более 30 тыс. человек, начала практику вакцинного туризма, оказав услугу по вакцинации около 2 тыс. иностранцев.