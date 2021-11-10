{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти США надеются на помощь хакеров в выявлении недоработок своих систем

В Вашингтоне заявили, что в сетях и компьютерных системах, отвечающих за работу многих объектов инфраструктуры в США, имеются серьезные недоработки

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Власти США рассчитывают на содействие некоторых представителей хакерского сообщества в выявлении недоработок и уязвимых мест в американских сетях и компьютерных системах. Об этом заявила в среду руководитель Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Джен Истерли, выступая на онлайн-семинаре, организованном американским журналом Wired.

"Мы хотим пробудить силу хакеров, исследователей и ученых", - отметила она, отвечая на вопрос, пытаются ли американские власти заручиться поддержкой кого-то из представителей хакерского сообщества, придерживающихся этических принципов. "Мы хотим, чтобы таланты и ценные качества этого сообщества помогли нам в выявлении и раскрытии имеющихся уязвимостей. Думаю, это чрезвычайно важно", - добавила Истерли.

"Мы будем и далее отдавать должное замечательным людям, которые обращаются к нам, чтобы сообщить о наличии уязвимых мест. Их много", - подчеркнула глава агентства. Она пояснила, что в сетях и компьютерных системах, отвечающих за работу многих объектов важной инфраструктуры в США, в настоящее время имеются серьезные недоработки, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

"Я не хочу, чтобы информация об этих уязвимостях была продана тем, кто больше всех заплатит, противникам или еще кому-то, кто использует ее во вред, - заявила Истерли. - Поэтому я надеюсь пробудить хакерское сообщество. Пожалуйста, будьте нашими партнерами".

Теги
США
Драгоценности тетки Николая II проданы на аукционе в Женеве за $885 тыс.
В Sotheby's сообщили, что лот, в который входили брошь и пара сережек-зажимов, оценивали в преддверии аукциона в $300-500 тыс.
Читать полностью