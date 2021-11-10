Кабмин уточнит порядок выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг уточнит механизм выявления и учета граждан, нуждающихся в получении соцподдержки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В частности, планируется внести изменения в федеральный закон "О государственной социальной помощи". "Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения", - говорится в материалах к заседанию.

В кабмине отметили, что эта система содержит сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом России на основании данных, предоставляемых Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестром.