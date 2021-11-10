Израиль первым в мире проведет национальные учения по борьбе с коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Израиль в четверг первым в мире проведет национальные учения по борьбе с распространением коронавируса, целью которых станет проверка готовности к потенциальной вспышке нового варианта COVID-19. Об этом сообщила в среду канцелярия израильского премьера.

"Израиль проведет 11 ноября национальные учения по проверке готовности к вспышке нового летального варианта COVID-19, они станут первыми в мире в своем роде. Их проведение возглавит премьер-министр Нафтали Беннет", - говорится в заявлении.

В канцелярии указали, что "учения будут проводиться в формате командно-штабной игры" с участием руководящего звена заинтересованных министерств и ведомств и пройдут в виде симуляции ответа на появление в стране нового опасного штамма коронавируса. По их итогам "будут даны оценки на министерских и межведомственном уровнях, в рамках которых будут проанализированы данные и представлены рекомендации", продолжили в ведомстве премьера.