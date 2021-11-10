Грета Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее молодые соратники во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго хотят направить петицию генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и призвать его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией. Об этом она сообщила в среду в Twitter.

"Мы подаем юридическую петицию генеральному секретарю ООН, призывая его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией третьего уровня - самой высокой категории ООН", - написала Тунберг.

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.