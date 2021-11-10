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Reuters: США и Китай намерены в 2025 году представить планы новых сокращений выбросов

ГЛАЗГО, 10 ноября. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин намерены в 2025 году объявить о планах новых сокращений выбросов парниковых газов. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление двух стран, представленное на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в шотландском Глазго.

США и Китай также намерены усовершенствовать системы, предназначенные для отслеживания утечек метана, до 27-й конференции об изменении климата. Планируется, что она пройдет в Египте в ноябре 2022 года.

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Пандемия COVID-19
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