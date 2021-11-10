В Петербурге побит второй с начала недели рекорд по суточной вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Второй с начала недели рекорд по вакцинации за сутки зафиксировали в Петербурге. Первым и вторым компонентом вакцины 9 ноября привились 28,4 тыс. человек, сообщил в среду городской комитет по здравоохранению.

"За минувший вторник в городе вакцинировано первым компонентом 18 517 человек. Всего выполнена 28 431 инъекция. Это очередной рекорд по количеству вакцинированных за последние недели", - говорится в сообщении. Уточняется, что общее количество ревакцинированных выросло до 89 237.

Предыдущий максимальный показатель суточной вакцинации зафиксировали 8 ноября, тогда число привитых от коронавируса за сутки превысило 26,7 тыс.

По последним данным, в Петербурге выявили 738 681 случай заражения коронавирусом (за последние сутки - 2 942), по этому показателю он по-прежнему занимает второе место после Москвы. Выздоровели 667 095 человек (за сутки - 2 825 человек), умерли 24 722 (за сутки - 82 человека).