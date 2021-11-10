Первая община мечети Кёльна запросила разрешение на приглашение муэдзина для молитвы

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Первая община мечети Кёльна подала заявку на получение разрешения для приглашения муэдзинов для азана - призыва к всеобщей молитве с минарета. Об этом в среду сообщила газета Bild со ссылкой на администрацию города.

По ее информации, запрос поступил из наиболее густонаселенного и этнически многообразного района Кёльна Мюльхайм. В настоящее время, как пишет газета, заявка находится в стадии рассмотрения. При этом сколько времени займет процедура, пока неясно. В случае вынесения положительного решения, как отмечает Bild, будет заключен публично-правовой договор.

В начале октября газета Der Tagesspiegel сообщала, что в рамках пилотного проекта муэдзины в Кёльне теперь могут призывать мусульман к молитве. Причем это касается всех 45 городских мечетей. Таким образом, Кёльн стал первым крупным городом Германии, в котором разрешен азан. Муэдзины Кёльна будут призывать к молитвам каждую пятницу с 12:00 до 15:00 в течение пяти минут.

Община мечети должна выбрать контактное лицо, которое будет отвечать на вопросы и рассматривать жалобы жителей. По мнению обер-бургомистра Кёльна Генриетты Рекер, данный проект следует воспринимать как выражение жизненного многообразия и мирного сосуществования.

В Германии проживают порядка 5,5 млн мусульман, причем треть из них - в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В стране насчитывается около 3 тыс. мечетей, но только примерно с 1% из них муэдзины призывают к молитве через громкоговоритель. Впервые в стране призыв муэдзина к молитве прозвучал в 1985 году в городе Дюрен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Разрешения на это нужно было добиваться в суде.