Таджикистан просит Россию расширить сотрудничество по вопросам развития здравоохранения

ДУШАНБЕ, 10 ноября. /ТАСС/. Таджикские медики просят российских коллег содействовать в развитии сотрудничества по актуальным вопросам развития систем здравоохранения двух стран. Об этом в среду заявил первый заместитель главы Минздрава Таджикистана Гафур Мухсинзода во время круглого стола "Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура", прошедшего в онлайн-формате.

"Таджикская сторона просит российскую сторону оказать содействие в развитии и расширении сотрудничества по <...> актуальным вопросам развития систем здравоохранения двух стран", - сказал он в ходе мероприятия, прошедшего в рамках подготовки к Седьмому таджикско-российскому межпарламентскому форуму.

По словам Мухсинзода, речь идет, в частности, о подготовке таджикских специалистов на базе научно-клинических центров России, прохождении курсов повышения квалификации, ординатуры, аспирантуры, докторантуры по некоторым специальностям, а также об оказании технической поддержки в создании центра вирусологии и микробиологии в Таджикистане.

Мухсинзода также указал, что на данном этапе продолжается сотрудничество между Минздравом республики и Роспотребнадзором по оказанию поддержки в вопросах профилактики и диагностики инфекционных заболеваний.