Экспертный совет Минздрава Израиля рекомендовал прививать детей в возрасте 5-11 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет Министерства здравоохранения Израиля в среду рекомендовал начать в стране вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет, рекомендация должна быть утверждена генеральным директором ведомства Нахманом Ашем. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Экспертный совет по борьбе с эпидемиями Минздрава Израиля сегодня вечером рекомендовал подавляющим большинством начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля рассмотрит эту рекомендацию и опубликует свое решение", - говорится в заявлении.

По информации государственного израильского радио Kan, в случае если гендиректор Минздрава одобрит рекомендацию экспертного совета, вакцинация детей от пяти до 11 лет может начаться в Израиле уже 20 ноября. Подростков в возрасте от 12 лет в стране начали прививать от коронавируса в конце июня.

Национальная кампания по вакцинации жителей Израиля препаратом американской компании Pfizer началась 20 декабря прошлого года. По сведениям Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 6,251 млн израильтян, вторую - 5,747 млн, третью - 4,1 млн при общей численности населения страны в 9,3 млн человек.

3 ноября американский Центр по контролю и профилактике заболеваний разрешил вакцинацию детей 5-11 лет препаратом от коронавируса производства Pfizer. Ранее этот препарат получил аналогичную сертификацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для лиц в возрасте от 16 лет.