Драгоценности тетки Николая II проданы на аукционе в Женеве за $885 тыс.

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Драгоценности из сапфиров и бриллиантов, принадлежавшие тетке последнего русского царя Николая II великой княгине Марии Павловне (1854-1920) проданы на аукционе в Женеве за 806,5 тыс. швейцарских франков ($885 тыс.). Об этом сообщил в среду аукционный дом Sotheby's.

Лот, в который входили брошь и пара сережек-зажимов, оценивался в преддверии аукциона в $300-500 тыс., однако ушел существенно дороже.

Как сообщили организаторы торгов, эти драгоценности были тайно вывезены из России незадолго до Октябрьской революции - в сентябре 1917 года. В Лондон, по просьбе Марии Павловны, их доставил британский антиквар и аристократ Альберт Генри Стопфорд (1860-1939). Он вывез в общей сложности 244 ювелирных изделия.

Мария Павловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская, была старшей дочерью великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца II (1823-1883), супругой великого князя Владимира Александровича (1849-1909), младшего брата царя Александра III (1845-1894). Она покинула Россию в 1919 году. После ее смерти в 1920 году драгоценности перешли по наследству к ее дочери.