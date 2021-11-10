В Дании зарегистрировали рекордное с декабря 2020 года число новых случаев COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 10 ноября. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Дании установило новый рекорд. По данным Государственного института сыворотки, в среду в королевстве зарегистрировано 3,017 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем с 23 декабря 2020 года.

"Сейчас мы видим, что эпидемия нарастает теми же темпами, что и в последние недели. Надо исходить из того, что, если сейчас ничего не предпринимать, в ближайшие две-три недели число инфицированных удвоится", - приводит агентство ТТ слова сотрудника университета Роскильде, специалиста по математической эпидемиологии Вигго Андресена.

Во вторник в правительстве заявили, что в течение ближайшего месяца COVID-19 будет считаться "критичным для общества заболеванием" и что с пятницы в стране снова вводятся ковид-паспорта. В то же время по мере распространения инфекции растет также число вакцинированных. На сегодняшний день обеими дозами привиты 4,4 млн датских граждан, или 86% всего населения, подлежащего вакцинации. В Швеции этот показатель составляет 81,4%.

Всего в Дании, население которой составляет 5,8 млн человек, от коронавируса умерли 2 745 пациентов. Число подтвержденных случаев ковида - 410 434. В Швеции количество умерших от COVID-19 составило 15,076 тыс., общее число инфицированных - 1 180 519.

В соседней Норвегии также отмечается высокий уровень инфицирования. В Швеции пока не было обнаружено значительного роста, но с 1 ноября проводится значительно меньше тестов.