Гутерриш приветствовал декларацию США и КНР по климату

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал в среду совместную декларацию США и Китая по вопросам климата в Глазго шагом в правильном направлении.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение между Китаем и США по совместной работе с целью предпринять более амбициозные шаги в области климата в текущем десятилетии, - отметил Гутерриш в Twitter. - Борьба с климатическим кризисом требует международного сотрудничества и солидарности, это важный шаг в правильном направлении".

Ранее в среду представители США и Китая приняли совместную декларацию на конференции в Глазго в поддержку ее задач.

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября, она завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 государств. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники форума обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.