МЧС предупредило о гололеде и сильном ветре в Подмосковье

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о гололеде и сильном ветре до 15 м/с в ближайшее время и до утра 11 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка ведомства.

"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие один-два часа с сохранением ночью и утром 11 ноября в Московской области ожидается гололед, ветер порывами до 15 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют пешеходам подготовить мало скользящую обувь, по улице передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Водителям лучше воздержаться от большой скорости, проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Не стоит выезжать на летней резине.

Машины лучше парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. На улице лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска - мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.