В Карачаево-Черкесии развернут дополнительные пункты вакцинации

ЧЕРКЕССК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии для увеличения темпов вакцинации населения от коронавируса и улучшения эпидемиологической ситуации развернут два дополнительных прививочных пункта на базе медучреждений республики. Также планируется введение экспресс-тестирования, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона в среду.

"В республиканской столице появятся дополнительные пункты вакцинации на базе Карачаево-Черкесского эндокринологического диспансера и республиканского онкологического диспансера им. С.П. Бутова, а также мобильные пункты рядом с торговым центром "Панорама" и супермаркетом "Лента", - рассказали в министерстве по итогам заседания оперштаба.

Отмечается, что в Карачаево-Черкесии внедряется экспресс-тестирование. Пять крупных муниципалитетов получили в среду первую партию экспресс-тестов. В регионе также увеличился объем тестирования - ежедневно проводится более 2 тыс. тестов.

"Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов отметил, что эпидситуация в регионе остается серьезной. Темпы распространения коронавирусной инфекции не снижаются, ухудшается течение заболевания у больных, сохраняется высокий уровень госпитализации. Но вместе с тем растут, пусть и понемногу, темпы вакцинации. Хорошие результаты за неделю показали Адыге-Хабльский, Абазинский и Зеленчукский районы", - добавили в министерстве.

Ранее в регионе ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий. Действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны перевести на дистанционный режим работы. Коечный фонд Карачаево-Черкесии составляет 1 265 мест, свободными остаются более 27%, в регионе работают шесть ковид-госпиталей в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе и Карачаевске.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 85 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировали 28 020 случаев инфицирования, 24 364 жителя выздоровели, 792 - умерли. В больницах получают лечение 915 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.