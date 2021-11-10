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Instagram тестирует функцию оповещения о необходимости перерыва при просмотре ленты

По словам главы сервиса Адама Моссери, в случае успешного тестирования воспользоваться этой функцией можно будет в декабре

ТАСС, 10 ноября. Социальная сеть Instagram проводит тестирование нового инструмента, который будет уведомлять пользователя о том, что необходимо отдохнуть от просмотра ленты. Об этом глава сервиса Адам Моссери сообщил в среду в Twitter.

"На этой неделе мы начали тестировать функцию Take a break ("Сделай перерыв" - прим. ТАСС), - говорится в сообщении. - Эта опция позволит вам получать в приложении напоминания о необходимости перерыва по истечении выбранного вами времени".

Планируется, что в случае успешного тестирования воспользоваться функцией можно будет уже в декабре. Отмечается, что пока такая возможность доступна лишь некоторым пользователям.

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