Кабмин обсудит новый порядок выявления нуждающихся в соцподдержке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет в четверг очередное заседание. На нем планируется рассмотреть новый механизм выявления и учета граждан, нуждающихся в получении соцподдержки.

Для этого власти могут внести изменения в федеральный закон "О государственной социальной помощи". "Законопроектом предлагается для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер социальной поддержки, реализовать механизм, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности в целях определения нуждаемости будет формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения", - говорится в материалах к заседанию.

В кабмине отметили, что эта система содержит сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом России на основании данных, предоставляемых Федеральной налоговой службой, МВД и Росреестром.

В августе президент России Владимир Путин поручил при необходимости оказать дополнительную поддержку малообеспеченным группам граждан, чтобы не допустить снижения уровня их доходов. Кабмин должен был отчитаться по этому вопросу до 1 ноября. Как поясняли ТАСС в правительстве, доклад был подготовлен и представлен главе государства в установленном порядке.

Отказ от аудита для отдельных АО

Помимо этого правительство в четверг обсудит проекты поправок, закрепляющих возможность для отдельных непубличных акционерных обществ отказаться от проведения обязательного аудита их годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

"При этом правило проведения обязательного аудита предлагается сохранить в отношении акционерных обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам, а также для тех, в капитале которых участвует Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование", - уточняли в кабмине.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что советы директоров или наблюдательные советы непубличных обществ, не подпадающих под обязательный аудит, вправе принять решение о проведении такой проверки. В этом случае они обязаны включить в повестку годового собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора. "Таким образом, в отношении непубличного акционерного общества, не подпадающего под обязательный аудит, предусматривается диспозитивное регулирование: оно может привлечь аудиторскую организацию или индивидуального аудитора", - указали в пресс-службе правительства.

В еще одном законопроекте прописано, что публичные и непубличные акционерные общества, подпадающие под обязательный аудит, обязаны привлекать для его проведения только аудиторские организации.

Компенсация издержек на адвокатов

Ожидается, что кабмин также рассмотрит на заседании поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые усовершенствуют компенсацию потерпевшему издержек на адвоката.

Так, согласно законопроекту, вопрос "о размере расходов потерпевшего на выплату вознаграждения его представителю", в случае если потерпевший обжаловал в суд принятое дознавателем, следователем или прокурором постановление, планируется разрешать непосредственно судом. При этом судья должен будет проверять необходимость и оправданность таких затрат путем изучения представленных документов. Размер расходов будет определяться судом с учетом уровня инфляции.

"Статья 132 УПК дополняется положением о том, что процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 24 УПК", - пояснили в кабмине.

Там отметили, что принятие законопроекта позволит привести положения кодекса в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда (КС) России.

В мае КС признал противоречащими основному закону страны нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые оговаривают компенсацию из бюджета потерпевшему по уголовному делу издержек на адвокатов, и обязал власти изменить законодательство.

По оценке Конституционного суда, эти нормы "не обеспечивают надлежащего уровня правовой определенности применительно к порядку и размерам возмещения процессуальных издержек" в случае вынесения следователем, дознавателем или прокурором постановления о выплате расходов потерпевшему на адвоката, если уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено по нереабилитирующим основаниям. КС указывал, что в действующей редакции законов указанные статьи "не позволяют обеспечить эффективную судебную защиту права потерпевшего на получение такого возмещения в установленный срок и не предусматривают правового механизма индексации сумм такого возмещения".

Борьба с контрафактной древесиной

На заседании будут обсуждаться и вопросы, связанные с лесной отраслью. Так, на мероприятие вынесен законопроект, согласно которому незаконно заготовленная древесина и полученные из нее лесоматериалы будут изыматься и направляться на продажу, утилизацию или уничтожение. Соответствующими нормами планируется дополнить Кодекс об административных правонарушениях.

Предполагается также рассмотреть связанные с этим поправки в УПК. "Нормы законопроекта предусматривают дополнение части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ положениями, позволяющими передать на основании решения суда изъятую незаконно заготовленную древесину и (или) полученную из нее продукцию в виде необработанных лесоматериалов для реализации, утилизации или уничтожения", - указали в кабмине.

Отмечается, что порядок учета, перевозки, хранения и передачи, а также реализации, утилизации или уничтожения незаконно заготовленной древесины и полученной из нее продукции будет установлен правительством.

Другие вопросы

Еще одна тема, которую предполагается обсудить в четверг, - выделение в 2021 году из резервного фонда правительства средств на поддержку федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за пандемии.

Также на заседании кабмин планирует рассмотреть введение запрета на использование иностранных геоинформационных программ для обработки пространственных данных органами государственной власти, местного самоуправления и подведомственными им организациями. Для этого предполагается внести изменения в федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также в Земельный кодекс РФ.

Кроме того, законопроект устанавливает особенности организации картографической деятельности и использования геоинформационных программ, включая защиту пространственных данных. Согласно документу, планируется обязать юридические лица, организующие геодезические и картографические работы, направлять сведения о полученных ими пространственных данных в федеральный фонд таких данных.

Геоинформационная система (ГИС) - это аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение пространственно-координатных данных, интеграцию информации и знаний о территории для их эффективного использования при решении научных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием, управлением окружающей средой и территориальной организацией общества.

Среди других пунктов повестки - поправки к законопроекту "О семеноводстве", уточнение функций Росреестра и Росгидромета и другие вопросы.