Эксперт допустил возможность получения QR-кодов гражданами с антителами к ковиду

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусу, сформированный путем вакцинации или после перенесенного ковида, защищают человека от заболевания, поэтому нельзя исключать возможности получения QR-кодов гражданами с высоким титром антител. Такое мнение высказал ТАСС заместитель главного врача по лечебной работе госпиталя Hadassah Medical Skolkovo Родион Сигал.

"Да, действительно, такая практика [выдачи QR-кодов лицам с высоким уровнем антител к коронавирусу] существует в ряде европейских стран. Все мы уже знаем, что антитела, или иммуноглобулины, это специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание любого инфекционного агента, в том числе CoV-2, в организм человека. Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции. Они вырабатываются как после перенесенного заболевания, так и после введения вакцины. С точки зрения наличия антител, действительно, человек может получить QR-код как после вакцинации, так и после перенесенного COVID-19 с высоким количеством антител", - сказал он.

1 ноября глава Чувашии Олег Николаев дал поручение министерству цифрового развития и информационных коммуникаций республики совместно с министерством здравоохранения региона рассмотреть возможность разработки QR-кодов для людей с высоким количеством антител после перенесенного коронавируса. Кроме того, ранее председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов также выступил с предложением рассмотреть возможность выдачи QR-кодов тем гражданам, которые имеют свидетельство о высоком уровне антител.