В Бухаресте открылась выставка к юбилеям полетов в космос Гагарина и Прунариу

БУХАРЕСТ, 11 ноября. /ТАСС/. Вернисаж выставки "Покорители космоса", посвященной 60-летию полета в космос Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года и 40-летию полета первого румынского космонавта Думитру Прунариу 14 мая 1981 года, прошел в среду в Российском доме науки и культуры ("Русском доме") в Бухаресте.

Экспозиция, подготовленная румынской ассоциацией "Музей игрушек", включает газеты, журналы и книги, почтовые марки, открытки и спичечные этикетки на космические темы. Здесь можно увидеть произведения румынских художников, различные сувениры и, конечно, игрушки, связанные с исследованием космического пространства. Выставка завершает серию мероприятий, которые в этом году проводились в Румынии по случаю двух юбилеев, в том числе посольством РФ в Румынии и "Русским домом".

"История, овеществленная в экспонатах этой выставки, помогает хранить память о наших первопроходцах как в России, так и в Румынии", - сказал в своем выступлении посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

"Успешное сотрудничество СССР и США в области исследования космоса показало всему миру, что две державы могут быть не только конкурентами, но и партнерами", - подчеркнул участвовавший в вернисаже румынский космонавт Думитру Прунариу.

"Все дети в Румынии в 1960-1970-е годы хотели иметь в числе своих игрушек космическую ракету, а все взрослые зачитывались научно-фантастическими романами о космических путешествиях, - рассказал директор ассоциации "Музей игрушек" Кристиан Думитру. - Тогда и начала складываться наша космическая коллекция".

На открытии экспозиции собрались десятки постоянных посетителей "Русского дома" в Бухаресте - живущие и работающие в стране россияне, члены смешанных семей, а также румыны, которые ценят и любят русскую культуру. На мероприятии строго соблюдались действующие в Румынии в настоящее время правила санитарной безопасности.