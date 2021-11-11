Коренные жители Канады встретятся с Папой Римским 17-20 декабря в Ватикане

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Группа, состоящая из коренных жителей Канады, проведет встречу с Папой Римским Франциском в Ватикане в середине декабря, чтобы обсудить с ним участие Римской-католической церкви в создании и управлении так называемых резидентских школ на территории североамериканской страны. Об этом в среду говорится в заявлении, распространенном Канадской конференцией католических епископов.

В документе уточняется, что группа будет состоять из 25-30 человек, представляющих все основные коренные народы Канады, а также бывших учеников резидентских школ. Их будут сопровождать несколько канадских епископов Римской-католической церкви. "Они встретятся с Папой Франциском в Ватикане 17-20 декабря 2021 года", - уточняется в заявлении. Целью визита станет обсуждение участия церкви в управлении специальными школами-интернатами для детей коренных жителей Канады, в которых многие из них погибли из-за болезней и плохого обращения.

Коренные народы североамериканской страны уже не первый год требуют от Папы Римского официальных извинений за участие Римско-католической церкви в создании и управлении этими учебными заведениями. В конце октября сообщалось, что Папа Римский Франциск выразил готовность посетить Канаду с апостольским визитом, "в том числе в контексте давнего пастырского процесса примирения с коренными народами". Точной даты визита не называлось.

В конце мая в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью их интеграции в канадское общество. Из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями, в частности, занималась Римско-католическая церковь. В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда 638 млн долларов США) пострадавшим.