Похолодание придет в Москву 14 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Легкие зимние морозцы" придут в Москву с воскресенья. Температура днем будет опускаться до 1-5 градусов мороза, ночью - до 7 градусов мороза, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До субботы включительно дневные температуры будут положительными. Невысокие, конечно, - от 2 до 5 градусов, но все-таки, а вот с воскресенья будет понижение температуры. Уже и ночью, и днем будут в основном отрицательные температуры", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в понедельник и вторник ночью температура будет опускаться уже до 7 градусов мороза, днем - до 5 градусов мороза. "И это максимальные температуры. Такой фон примерно на пару градусов ниже нормы. Такие легкие зимние морозцы уже", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве прогнозируется 2-4 градуса тепла, в пятницу, субботу - 3-5 градусов тепла, в воскресенье - 4 градуса мороза - 1 градус тепла.