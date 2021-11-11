На Камчатке до 12 ноября продлили ограничение движения на дороге к поселку Октябрьский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения по участку дороги к поселку Октябрьский на Камчатке продлено до утра пятницы из-за шторма, сообщается на сайте краевого правительства.

"В связи с ликвидацией последствий штормовых явлений Охотского моря, размывом земляного полотна и проведением восстановительно-ремонтных работ продлено закрытие движения для всех видов транспорта до 09:00 (00:00 мск) 12 ноября 2021 года на участке км 109 - км 129 автомобильной дороги Усть-Большерецк - п. Октябрьский", - говорится в сообщении.

Участок дороги закрыт уже четыре дня. По прогнозам синоптиков, днем в четверг к берегам Камчатки подойдет очередной циклон с осадками и ветром.

Октябрьский - поселок в Усть-Большерецком районе Камчатки. В нем проживает около 1,5 тыс. человек.