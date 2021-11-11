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Пандемия COVID-19

Минздрав Канады предупредил о риске тромбообразования после прививок Janssen и AstraZeneca

В ведомстве также напомнили о других побочных эффектах этих препаратов, таких как кровотечение, сбивчивое дыхание, грудные боли, боли или отеки в ногах, постоянные боли в животе

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады проинформировало о рисках нарушения свертываемости крови (тромбоцитопении), включая иммунную тромбоцитопению (ИТП), после введения вакцины от коронавируса Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca и вакцины, созданной компанией Janssen - подразделением американской Johnson & Johnson. Соответствующее заявление размещено в среду на сайте регулятора.

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"Ведомство обновляет характеристику вакцины Janssen от COVID-19, чтобы предоставить дополнительную информацию об очень редком риске заболевания ИТП, аутоиммунных нарушениях и редких случаях венозного тромбоэмболизма после вакцинации, - говорится в заявлении. - Минздрав Канады также обновляет формуляр вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) от COVID-19, чтобы предоставить дополнительную информацию об очень редком риске тромбоцитопении, в том числе ИТП, после вакцинации".

В Минздраве также напомнили о других побочных эффектах этих препаратов, таких как кровотечение, появление синяков и пурпурных пятен рядом с местом укола, сбивчивое дыхание, грудные боли, боли или отеки в ногах, постоянные боли в животе. При появлении этих симптомов специалисты просят немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее канадский регулятор одобрил вакцины компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, но общенациональная вакцинация проводится только препаратами первых двух производителей.

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КанадаПандемия COVID-19
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