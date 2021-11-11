Автобусное сообщение между Хабаровском и Биробиджаном закрыли из-за непогоды

ТАСС, 11 ноября. Движение пассажирских автобусов закрыто между Биробиджаном и Хабаровском из-за погодных условий - выпадения осадков и образования наледи на дорогах. Об этом сообщает в четверг пресс-служба МЧС по Еврейской автономной области.

"В связи с неблагоприятными погодно-климатическими и дорожными условиями в целях безопасности дорожного движения с 07:00 (00:00 мск) закрыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлению город Биробиджан - город Хабаровск", - говорится в сообщении.

По остальным направлениям движение для пассажирских автобусов из Биробиджана закрыто с 9 ноября.

Циклон вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. Из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 м/с без света оставались 8,3 тыс. человек. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 2,4 тыс. человек. Спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева.

В четверг в регионе продолжает идти снег, температура воздуха от нуля до минус трех градусов.