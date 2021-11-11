Эксперт: вентиляция в общественном транспорте помогает снизить распространение COVID-19

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вентиляция в общественном транспорте необходима для того, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции, а также других инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Кроме того, на линии должно выходить максимальное количество автобусов, троллейбусов и вагонов метро, чтобы люди не толпились в часы пик в замкнутом пространстве, сообщил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"По итогам предыдущей зимы особой сезонной разницы мы не увидели, думаю, особой вспышки быть не должно и сейчас. В целом, зимой на улице заразиться практически невозможно, потому что вирус плохо переносит холод и ветер, который будет весь его уносить. Но зато в помещениях будет скученность. В том же транспорте - если там не будет вентиляции, то вероятность заразиться будет высокой. В связи с этим хотелось бы обратиться к водителям общественного транспорта с просьбой не выключать вентиляцию, потому что она уносит вирус и делает менее вероятным заражение. Кроме того, в комфортной температуре люди не потеют и не простужаются, выходя на улицу. Это тоже важный фактор", - сказал он.

Жемчугов также подчеркнул, что большее количество единиц общественного транспорта также может сыграть важную роль в снижении распространения вируса. "Также хорошо было бы пускать на линию большее количество автобусов, троллейбусов, вагонов метро, чтобы люди не толпились в часы пик в замкнутом пространстве. И, конечно, маски нужны, потому что они защищают от воздушно-капельного переноса инфекции", - заключил он.