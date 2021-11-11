ВЦИОМ: более половины россиян делали покупки в интернете

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 60% россиян делали покупки через интернет, чаще всего онлайн-магазинами и маркетплейсами пользовались молодые люди. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

ВЦИОМ провел опрос среди россиян ко Всемирному дню шопинга, участие в нем приняли 1 600 человек в возрасте от 18 лет. "Более половины россиян (61%) когда-либо приобретали товары через интернет, чаще пользовались маркетплейсами и интернет-магазинами молодые люди - 84-87%, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (78% среди жителей этих городов)", - говорится в результатах опроса.

Среднемесячная сумма расходов на интернет-покупки за 10 лет выросла втрое без учета инфляции: за последние несколько месяцев россияне тратили в среднем 10,6 тыс. рублей, тогда как в 2011 году эта сумма составляла чуть более 3,4 тыс. рублей.

Половина россиян не стала бы приобретать через интернет животных, 35% опрошенных не готовы покупать таким образом продукты, 33% - крупную бытовую технику. Также в этот список вошли растения, одежда и обувь, электроника и другие товары. "Среди российских покупателей с опытом шопинга в сети 8% не стали бы покупать там вообще никакие товары. 10 лет назад, в 2011 году, таких было 43%", - заключили в результатах опроса.