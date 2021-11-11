Россияне назвали любимого героя прозведений Достоевского

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роман "Преступление и наказание" стал самой популярной книгой классика отечественной литературы Федора Достоевского среди российских читателей, но любимым героем они назвали князя Мышкина из книги "Идиот". Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели книжные сервисы "Литрес" и MyBook к 200-летию со дня рождения писателя.

"Самой популярной книгой Федора Михайловича среди россиян стал культовый роман "Преступление и наказание" (53%), за что во многом стоит благодарить школьную программу. На втором месте с небольшим отрывом "Идиот" (43,8%), а замыкают тройку лидеров "Братья Карамазовы" (30,8%). В топ-5 также вошли "Бесы" (20,6%) и "Униженные и оскорбленные" (14,2%)", - рассказали в пресс-службе сервисов, которые входят в группу компаний "Литрес".

Центральный персонаж романа "Идиот" князь Мышкин стал любимым героем читателей из произведений Достоевского. "Князь Мышкин - один из самых положительных героев в мировой литературе. Он милосерден, сострадателен и кроток. У него нежное сердце и добрые помыслы. Он наивен как ребенок, но в то же время мудр и рассудителен. Достоевский наделил своего героя самыми лучшими качествами, противопоставляя его всему миру. Не удивлена тому, что Лев Мышкин, кстати, автор сознательно дал ему такое говорящее имя, завоевал сердца многих читателей - ему сложно не симпатизировать. В нем таится притягательная беззащитность", - отметила шеф-редактор ГК "Литрес" Екатерина Писарева.

Вторым по популярности героем стал Родион Раскольников из "Преступления и наказания", а на третьем оказалась Соня Мармеладова из того же романа. В целом рекордные 99% респондентов рассказали, что прочитали или прослушали хотя бы одну книгу писателя. Более 90% опрошенных считает Достоевского одним из самых значимых отечественных авторов, а 71% уверен в том, что его произведения повлияли на формирование их мировоззрения.

Наиболее прослушиваемый писатель-классик в мире

Международный сервис аудиокниг Storytel к юбилею со дня рождения писателя выяснил, что произведения Достоевского являются самыми прослушиваемыми классическими аудиокнигами более чем в 20 странах присутствия сервиса.

"Достоевский, хоть и плоть от плоти представитель русской культуры, тем не менее универсален, и потому его читают по всему миру, люди разных традиций находят в его творчестве что-то понятное, близкое и важное именно им", - сказал шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.

Роман "Преступление и наказание" занял лидирующую позицию и у мирового читателя: его часто слушают в Дании, Германии, Мексике, Швеции, Турции. Второе место занимает "Игрок", третье - "Братья Карамазовы".

Пик популярности произведений Достоевского в России пришелся на период самоизоляции весной 2020 года, когда количество прослушиваний увеличилось вдвое. Российские слушатели отдали предпочтение "Братьям Карамазовым". "Кроме того, в преддверии юбилея, в октябре, в 10 раз увеличились прослушивания воспоминаний жены великого писателя Анны Достоевской "Мой муж - Федор Достоевский. Воспоминания" - невероятного пособия по выживанию с гением", - добавили в сервисе.

Чаще других пользователи слушают романы Достоевского в прочтении Алексея Багдасарова, второе место занимает Юрий Заборовский, третье - Вячеслав Герасимов.