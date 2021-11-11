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Появление плавучего льда ожидается на нескольких реках России с 12 ноября

Среди них реки Кострома, Унжа, Вятка и Северная Двина

ТАСС, 11 ноября. Плавучий лед прогнозируется на реках Кострома, Унжа, Вятка и Северная Двина в период с 12 по 19 ноября. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Плавучим льдом называется лед, который передвигается по воде под воздействием ветра и течений.

"12-18 ноября прогнозируется появление плавучего льда на реке Кострома в Костромской и Ярославской областях, Унжа в Костромской и Вологодской областях, Вятке в Кировской области", - рассказал он.

По словам Вильфанда, 13-19 ноября появление плавучего льда также ожидается на реке Северная Двина в Архангельской области.

Теги
РоссияАрхангельская областьВологодская областьКировская областьКостромская областьЯрославская областьВильфанд, Роман Менделевич
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