Водолазы не обнаружили повреждений левого борта судна, севшего на мель возле Находки

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Водолазы обследовали левый борт контейнеровоза Rise Shine, севшего на мель у берегов Находки, и не обнаружили повреждений. Об этом ТАСС сообщил директор приморского филиала Морспасслужбы Росморречфлота Иван Агаревский.

"Провели обследование левого борта судна полностью, по левому борту видимых повреждений нет, он сидит на скале. [Обследованием] правого борта пока не занимаются - пока не безопасно - волна", - сказал Агаревский.

Он разъяснил, что радужное пятно, которое обнаружено рядом с судном, образовалось из-за выхода частиц нефтепродуктов из поврежденного машинного отделения. "Это не цельный выход полного [топливного резервуара], это снизу, из-под повреждений выходят частицы нефтепродуктов, содержащихся в машинном отделении", - сказал собеседник агентства.

Агаревский разъяснил, что спасатели в среду установили линию боновых заграждений и не видят необходимости в установке дополнительного ряда бонов.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки утром во вторник. Контейнеровоз находится в стабильном состоянии. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту судна находится около 300 тонн топлива.