В Приморье оштрафовали компании за сговор на торгах по ремонту дорог по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 11 ноября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы в Приморье выявило картельный сговор двух компаний, которые участвовали в аукционах на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Организации оштрафованы на сумму более чем 32 млн рублей, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Приморское УФАС России оштрафовало две дорожные компании на 21 847 640 рублей и 11 667 924 соответственно. Компании признаны участниками сговора на торгах по ремонту дорог г. Владивостока в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

По данным УФАС, в результате сговора контракты на ремонт дорог заключены с минимальным снижением цены, что не позволило сократить расходы городского бюджета. На компании ООО "ФедералСтрой" и ООО "Строительная компания "Автобан-ДВ" возбуждено административное дело по статье "Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения".

Ранее УФАС Приморья рассмотрела муниципальные контракты на выполнение текущего ремонта дорог во Владивостоке на сумму более 808 млн рублей. Компании по устному соглашению определили победителя будущего аукциона. В отношении этих организаций ведется административное производство.