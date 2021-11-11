В 2022 году в Приамурье по федеральной программе обустроят 100 дворов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. В Амурской области обустроят 100 дворов в рамках федеральной программы "1 000 дворов" в 2022 году, из них половина - в Благовещенске, сообщила в четверг пресс-служба правительства Амурской области.

"100 новых современных дворов появятся в следующем году на территории Амурской области благодаря федеральной программе. Из них около 50% - на территории Благовещенска, остальные будут распределены по территориям в зависимости от численности населения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках программы федеральную поддержку получат 96 дворов, по решению властей благоустройство четырех дворов будет проведено за счет областного бюджета.

"Программа инициирована [вице-премьером - полпредом президента России в ДФО] Юрием Петровичем Трутневым, благодаря ему на территории Дальневосточного федерального округа появится 1 000 современных дворов. Из них на Амурскую область приходится 96 дворов на общую стоимость в 674 млн рублей. В среднем на один двор получится 7 млн рублей. Мы готовы добавить в программу средства из областного бюджета и довести количество новых дворов в Приамурье до 100", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

В течение недели в регионе будет создана рабочая группа, которая определит, какие дворы нуждаются в благоустройстве больше всего. После специалисты займутся дизайном площадок, которые планируется сделать в едином стиле. Контракты по всем территориям планируется завершить до 1 марта.

В сентябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев анонсировал реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока. На эти цели будет выделено примерно 7 млрд рублей из федерального бюджета. Программа благоустройства дворов на Дальнем Востоке предполагает обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом.