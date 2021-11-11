Штормовое предупреждение объявили в Магаданской области из-за метели

ТАСС, 11 ноября. Спасатели в четверг связи с непогодой объявили экстренное предупреждение на территории восьми районов (всего их девять) Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 11 ноября 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, на территории области, кроме одного Среднеканского района, днем ожидаются метель и штормовой ветер со скоростью до 20 м/с. В региональный Минтранс направлены рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.

Сейчас в регионе уже начинается метель. Скорость ветра достигает около 8 м/c. Температура воздуха в Магадане - ноль градусов.