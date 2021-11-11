Похолодание и сильные осадки прогнозируются на юге России

ТАСС, 11 ноября. Похолодание, мокрый снег, ливневый дождь, град и ветер ожидают юг России в ближайшие дни. Температура ночью в Краснодарском крае будет опускаться до 3 градусов мороза, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юг России придет холодная погода. Температурный фон уже будет в Краснодарском крае ночью, например, минус 3 - плюс 2 градуса, это уже прохладно, конечно. Днем температура будет в диапазоне 7-11 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая погода прогнозируется с четверга по понедельник минимум.

Кроме того, по словам метеоролога, юг России ожидает непогода в этот период: сильные осадки, в том числе в виде мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с.