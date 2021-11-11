СМИ: сериал "Игра в кальмара" обошел "Игру престолов" по популярности на YouTube

СЕУЛ, 11 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", вышедший на стриминговой платформе Netflix, превзошел хит HBO "Игра престолов" по количеству просмотров связанных с ним роликов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил в четверг телеканал KBS.

Сообщается, что видеоконтент, связанный с "Игрой в кальмара", в общей сложности насчитывает порядка 131 тыс. видеороликов различной продолжительности, в том числе официальные трейлеры и клипы из сериала, а также видео, созданные поклонниками. Общее число просмотров этого контента по состоянию на 10 ноября превысило 17 млрд. Число комментариев и реакций "нравится" достигло 533 млн. Данные охватывают период в восемь недель.

Сериал "Игра престолов", который считается величайшим хитом HBO, за десять лет собрал на YouTube 420 тыс. видеороликов с общей численностью просмотров в 16,9 млрд. Под видео оставлены 233 млн. комментариев и реакций.

"Игра в кальмара" впервые была показана на Netflix 17 сентября, а спустя неделю вышла на первое место по просмотрам. Сериал возглавил не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран, включая США. В нем рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют своей жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.