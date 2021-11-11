В Чите ни один продавец дров не смог подтвердить их законную заготовку во время проверки

ЧИТА, 11 ноября. /ТАСС/. Ни один из продавцов дров в Забайкальском крае не смог подтвердить законность происхождения их товара во время проверки министерства природных ресурсов региона, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Мы уже не первый раз сталкиваемся с подобной ситуацией. Часть продавцов уезжает сразу же, как только увидят сотрудников Минприроды. Те же, кто остался, не могут предоставить документы, подтверждающие законность их предпринимательской деятельности, а также подтвердить происхождение древесины", - говорится в сообщении.

По оценке ведомства, ежегодный нелегальный оборот на дровяном рынке Забайкалья составляет около 500 млн рублей, при этом перекупщики древесины увеличивают цену для потребителей в 200 и более раз.

"За небольшой японский грузовичок дров продавцы просят 8-12 тыс. рублей, что становится неподъемной ценой для многих жителей края. В то же время, к примеру, в Читинском лесничестве цена дров не превышает 10 рублей за кубометр, а в кузове грузовика у продавца-нелегала она уже достигает 2-2,5 тыс. рублей за метр кубический", - уточнили в Минприроды.

Как подчеркнул начальник отдела охраны и защиты леса министерства природных ресурсов края Сергей Михайлов, по региональному законодательству жители имеют право заготавливать древесину в лесничестве только на собственные нужды. Однако по факту многим пенсионерам приходится брать дрова у перекупщиков, так как они не могут сами выехать в лесничество.

"Если мы говорим о пенсионерах, то у них есть право заключить договор с частным лицом, который при заготовке древесины, выписанной на пенсионера, половину отдает ему, а вторую забирает себе. Именно эта, вторая половина, чаще всего и продается на стихийных рынках краевого центра. И это уже является нарушением действующего закона", - отметил Михайлов.