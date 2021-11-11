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Пандемия COVID-19
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В Германии зафиксировали новый антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом

Подтверждено инфицирование более 50 тыс. человек за сутки

БЕРЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 50 196, что стало новым максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Института Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд зафиксирован 10 ноября, когда за сутки было выявлено 39 676 случаев заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 894 250 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 235 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 97 198.

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ГерманияПандемия COVID-19
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