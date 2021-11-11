Эксперты назвали города России с самыми снежными зимами

ТАСС, 11 ноября. Самые снежные зимы обычно выдаются в Челябинске, Перми и Нижнем Новгороде, а меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС рассказали аналитики "Яндекс.Погоды", изучившие данные метеонаблюдений за последние 10 лет.

"Самые снежные зимы - в Челябинске. Общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 181 см. На втором месте - Пермь (143 см), на третьем - Нижний Новгород (126 см)", - говорится в сообщении.

По данным "Яндекс.Погоды", меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге (86 см), Волгограде (66 см) и Ростове-на-Дону (46 см).

Рекорд последних 10 лет по толщине выпавшего за сезон снега принадлежит также Челябинску: зимой 2013-2014 годов она составила 240 см. "А вот самый снежный день зафиксирован в обычно не очень снежном Волгограде: 11 декабря 2013 года к толщине снежного покрова в городе прибавился сразу 31 см", - отмечают аналитики.