В военном медцентре в Улан-Удэ лечение от COVID-19 прошли более тысячи человек

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Лечение в многофункциональном медцентре в Улан-Удэ, построенном в 2020 году на территории военного городка Сосновый Бор в республиканском центре, прошли более тысячи пациентов с COVID-19. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В многофункциональном медицинском центре с начала его работы прошли лечение от COVID-19 более тысячи человек, в том числе около 300 пациентов из числа гражданского населения. Ежесуточно в медцентре, построенном на территории военного госпиталя Восточного военного округа, несут дежурство и оказывают медицинскую помощь примерно 65 высококвалифицированных военных специалистов, из них 20 врачей и 35 медсестер", - сообщили в ВВО.

Новый многофункциональный медцентр рассчитан на 60 койко-мест, он оснащен новейшим медицинским оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, УЗИ, комплектами неотложной помощи, имеется своя кислородная станция. Перед началом работы медучреждения военные медики прошли доподготовку и обучение в Санкт-Петербурге. "Многопрофильный медицинский центр на сегодня является самым современным и высокотехнологичным медучреждением на территории Республики Бурятия, в нем можно проводить лечение не только инфекционных заболеваний, но и любой терапевтической патологии", - добавили в ВВО.

Решение о строительстве 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны принял в 2020 году президент РФ Владимир Путин для борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции.