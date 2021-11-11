В Кузбассе от коронавируса привились менее 45% от подлежащих вакцинации пожилых людей

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Доля вакцинированных от коронавируса пожилых граждан в Кузбассе, где почти ежедневно фиксируются суточные рекорды по заболеваемости, составляет 44,2%, что немного ниже среднего общероссийского показателя. Прививки сделали почти 243 тыс. пациентов старше 60 лет, сообщили ТАСС в четверг в министерстве здравоохранения региона.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала всех россиян, у кого нет противопоказаний, пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Она также отметила, что доля граждан старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, составляет 44,7%. В начале ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил Кемеровскую область в числе 10 российских регионов, где необходимо ускорить темпы вакцинации.

"В Кемеровской области старше 60 лет подлежат вакцинации 549 158 человек, [из них] вакцинированы 242 702 человека (44,2% от подлежащих вакцинации)", - пояснили в Минздраве.

Всего в регионе полностью вакцинировано 803,8 тыс. человек всех возрастных категорий, это почти 49% от подлежащих обязательной вакцинации граждан. По постановлению Роспотребнадзора в Кузбассе до 25 декабря от коронавируса должны быть привиты 80% работников медицинских и образовательных организаций, сферы транспорта, услуг, соцобслуживания, государственных и муниципальных служащих, сотрудники правоохранительных органов и многофункциональных центров, предприятий энергетики и волонтерских объединений, совершеннолетние студенты. Требования об обязательной вакцинации 60% работников были введены в регионе в середине лета и должны были быть исполнены до конца августа.

В Кузбассе в ноябре почти ежедневно фиксируют новые суточные рекорды по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. С сентября этот показатель вырос почти вдвое - до 347 случаев в день. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у более чем 67,1 тыс. человек, для сравнения в начале сентября было зарегистрировано около 52 тыс. случаев, рост заболеваемости составляет почти 30%. В ковидных госпиталях развернуто около 4 тыс. коек, из них свободны около 19%.

В условиях ухудшения эпидемиологической ситуации власти региона приняли решение с 15 ноября ввести систему QR-кодов. Подтвержденный факт вакцинации не позднее 12 месяцев назад или перенесенной коронавирусной инфекции не более шести месяцев назад будет основанием для допуска в учреждения культуры, общественного питания, спорта, салоны красоты, гостиницы, а также в торговые центры с развлекательной инфраструктурой. Также попасть в данные учреждения можно будет по отрицательному ПЦР-тесту, сделанному не позднее чем за 72 часа.