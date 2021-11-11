ЦВО подготовил более 4 тонн кислорода для медучреждений Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Военные железнодорожники соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Хакасии, организовали круглосуточное дежурство для контроля за кислородно-добывающим комплексом и подготовили более 4 тонн жидкого медицинского кислорода для обеспечения медучреждений Сибири. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Хакасия, подготовили более 4 тонн жидкого кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Сибири. Для непрерывной работы и контроля кислородно-добывающего комплекса военнослужащими было организовано круглосуточное дежурство и установлен накопительный резервуар емкостью около 5 тыс. литров", - говорится в сообщении.

За сутки комплекс способен накапливать до 1 тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного. Передача кислорода будет осуществляться по заявкам от медицинских учреждений в объемах, необходимых для лечения пациентов.

ЦВО уже оказывает помощь региональным медицинским учреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в четырех больницах. Также округ уже передал более 30 тонн кислорода больницам российских регионов.