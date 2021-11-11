QR-коды потребуются для входа в ТЦ и магазины в Хабаровском крае с 20 ноября

ХАБАРОВСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае вводят требование по предъявлению QR-кодов при входе в торговые центры, магазины и на рынки с 20 ноября, сообщается в релизе, распространенном пресс-службой регионального минздрава по итогам заседания оперативного штаба. С 1 декабря QR-код потребуется для входа в аэропорт и в здание железнодорожного вокзала.

Пик заболеваемости COVID-19 в Хабаровском крае продолжается в течение 17 недель. Регион находится в тройке лидеров среди субъектов РФ по темпу прироста заболевших. Среднесуточный прирост увеличился с 0,3% до 0,5%, что выше среднероссийских показателей. Ежедневно диагноз подтверждается более чем у 500 человек.

"С 20 ноября QR-код вакцинированного или переболевшего в течение полугода, справка (сертификат) о вакцинации или перенесенном заболевании потребуются при посещении любого торгового или торгово-развлекательного центра общей площадью 1 тыс. кв. м и более, требование также распространяется на магазины и крытые рынки торговой площадью 1 тыс. кв. м и более. Всего ограничения затронут 160 торговых центров и 150 магазинов по краю. В том числе строительные гипермаркеты: Leroy Merlin, "Баярд", "СВИФ", "Столичный двор" и другие", - говорится в сообщении.

С 1 декабря QR-код либо справка переболевшего понадобится и всем сотрудникам госструктур. Антиковидную систему пропуска рекомендовано ввести в административных зданиях органов федеральной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Сотрудники, у которых есть подтвержденный медотвод, должны быть отправлены с 1 декабря на дистанционный режим работы.

Совместно с федеральными ведомствами прорабатывается вопрос введения QR-кодов с 1 декабря в терминале международного аэропорта Хабаровск. Это также коснется железнодорожного вокзала. При планировании поездок за рубеж и в другие регионы России, а также для въезда в Хабаровск рекомендовано иметь при себе именно QR-код либо официально заверенный медотвод.

С 20 ноября на дистанционный режим работы должно будет уйти большинство сотрудников - не менее 70% - сферы банковских, финансовых и страховых услуг в случае, если в их организациях вакцинировано менее 80% человек. Минэкономразвития проработает вопрос о поощрении организаций и предприятий, где привито более 90% сотрудников. В свою очередь, субъекты малого и среднего предпринимательства с низким (менее 80%) уровнем вакцинации сотрудников могут быть лишены финансовой поддержки.

Дополнительные антиковидные ограничения затронут Хабаровск и Хабаровский район, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань, Бикин, Амурск, поселок Переяславка.

О контроле за соблюдением ограничений

Проверки, по словам главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой, будут проходить на регулярной основе. "В минувшие нерабочие дни наши специалисты провели 77 рейдов, и более чем в 70% случаев выявлены нарушения: отсутствие дезинфекции, неполный охват вакцинации сотрудников, несоблюдение масочного режима. Среди основных нарушителей предприятия торговли, образовательные и медицинские организации, учреждения культуры. Предупреждений больше не будет. Составляем на нарушителей административные дела", - приводятся в сообщении слова Зайцевой.

Прозвучали на штабе и адреса ночных клубов, которые в обход поручений президента РФ продолжают работать с 23:00 до 06:00. Материалы на нарушителей передадут в уполномоченные органы.

О действенности ограничительных мер свидетельствует статистика. Так, например, количество заболевших жителей 60+ за последнюю неделю снизилось с 14 до 10%, это показатель того, что начала "работать" обязательная самоизоляция.

Снизилась заболеваемость и среди школьников младшего возраста. Чтобы сохранить тенденцию, принято решение продлить запрет на работу детских игровых центров, комнат, аттракционов в закрытых помещениях с 13 по 28 ноября включительно.

О новой функции "горячей линии 122"

Еще одним решением оперативного штаба стала новая функция "горячей линии 122". По этому номеру пожилые люди 60+ смогут оформить заявку на вакцинацию на дому. Кроме того, к работе "горячей линии" подключат врачей, которые будут консультировать жителей края по вопросам медотвода от прививки против коронавируса.

Сейчас наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Хабаровске, Комсомольске и Николаевске-на-Амуре, Ванинском, Амурском, Солнечном, Комсомольском, Нанайском и районе имени Лазо. В госпиталях края развернуто 2 553 койки, загруженность коечного фонда - почти 90%. Дополнительные места для "ковидных" пациентов в ближайшие месяцы будут оборудованы в больницах Бикинского района и района имени Лазо.

"За минувшую неделю темпы вакцинации в целом по краю увеличились, но, чтобы преодолеть пик заболеваемости, в день от опасного вируса нужно прививать до 6 тыс. человек по краю. Сейчас эта цифра - около 4 тыс. Антиковидные меры будем усиливать, а к нарушителям начнем применять жесткие меры, ведь в конечном итоге они пренебрегают не только своим, но и здоровьем окружающих", - цитируют в сообщении зампредседателя правительства края Евгения Никонова.