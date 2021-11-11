Опрос: спортивная форма соискателей является преимуществом для 35% работодателей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Спортивная форма соискателей в России является преимуществом для 35% работодателей. Об этом говорится в результатах опроса сайта по поиску работы SuperJob, проведенного в период 18 октября - 8 ноября 2021 года среди представителей 1 000 компаний из всех округов страны.

"В условиях нехватки рабочей силы спортивная форма кандидатов в 2021 году стала чуть реже рассматриваться в качестве преимущества при трудоустройстве: 35% сегодня против 42% в 2014 году", - говорится в исследовании.

По сравнению с 2014 годом вдвое сократилось число компаний, полностью или частично оплачивающих спортивные занятия сотрудникам - 16% в 2014 году и 7% сейчас. Лишь в 14% компаний проводят спортивные мероприятия, 7 лет назад таковых был 21%. Бесплатные спортивные занятия организуют в 6% компаний, что на 3 п.п. меньше, чем в 2014 году. Не предпринимают никаких мер, чтобы сотрудники занимались спортом, 65% работодателей, в 2014 году - 56%.

Взаимосвязь работоспособности и физической активности стали отмечать реже: по мнению 41% работодателей, сотрудники-спортсмены работают так же, как и все. Представителей компаний, которые отмечают, что сотрудники, занимающиеся спортом, работают лучше, сейчас 29%, а семь лет назад таких было 37%.