В КЧР выпустят более 2 тыс. экземпляров второго тома книги сказок народов республики

ЧЕРКЕССК, 11 ноября. /ТАСС/. Второй том детской книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", где собраны сказки на карачаевском, ногайском, черкесском, русском и абазинском языках, будет выпущен в регионе до конца года тиражом в 2 тыс. экземпляров. Об этом рассказал ТАСС министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Будет еще один тираж - второй том "Сказок народов Карачаево-Черкесии". Он уже верстается и будет выпущен до конца текущего года. Сказки будут другие, авторский коллектив другой, орнаменты будут другие, подготовим небольшие иллюстрации", - рассказал министр.

Он отметил, что тираж книги ожидается в 2 тыс. экземпляров, объемы останутся неизменными - порядка 450 страниц. В создании сборника приняли участие редакторы национальных газет республики, сотрудники научно-исследовательского института, общественных организаций. Готовые издания будут переданы в общественные организации, библиотеки, детские сады и детские дома республики.

По мнению министра, изучение культуры других народов с детского возраста способствует добрососедским отношениям в регионе. "Читая книгу, маленькие жители понимают, что есть точки соприкосновения. Это говорит о территориальной и моральной общности народов Карачаево-Черкесии. В связи с этим мы убеждены, что подобного рода издание крайне необходимо для нашей республики", - отметил министр.

Кроме того, Кумуков отметил, что в 2022 году в честь празднования 100-летия региона планируется выпуск третьего тома. "Мы хотим издать третий сборник. В нашем представлении, в совокупности все три книги должны будут напоминать флаг Карачаево-Черкесской Республики", - добавил руководитель министерства.

Карачаево-Черкесская Республика - один из самых многонациональных регионов Российской Федерации. В республике проживают представители около 100 народов. Пять из них - абазины, карачаевцы, ногайцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.