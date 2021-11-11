МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минувшей ночью в окрестностях Москвы прошли ледяные дожди, которые местами покрыли поверхность коркой льда до трех мм. Об этом ТАСС в четверг сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Что касается минувшей ночи, то в окрестностях Москвы, по крайней мере, по западу, северо-западу столичного региона, как вот я вчера прогнозировал, ночью прошли переохлажденные дожди, замерзающая морось так называемые ледяные дожди, которые местами покрыли поверхность коркой льда до трех мм", - сказал он.

По словам синоптика, сегодня погода в столице обусловится теплым сектором северо-атлантического циклона, поэтому сохранится пасмурная погода.

"Пройдут кратковременные осадки в разной фазе, то есть это и дождь, и мокрый снег. Ветер западной четверти четыре-девять метров в секунду и температура воздуха составит в столице плюс один-три градуса, в Подмосковье - минус один - плюс четыре градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм ртутного столба", - добавил Тишковец.

В новость внесена правка (8:45 мск) - передается с уточнением во второй цитате, правильно - ветер западной четверти четыре-девять метров в секунду.