В панорамах "Яндекс.Карт" появилась возможность строить пешеходные маршруты

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Панорамы "Яндекс.Карт" стали интерактивными, в них появилась возможность строить пешеходные маршруты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Панорамы "Яндекс.Карт" стали интерактивными, и теперь прямо в них можно строить пешеходные маршруты. Еще в панорамах появились метки организаций - по ним сразу видно, что есть в зданиях. Все это пригодится тем, кто планирует маршруты заранее и хочет сориентироваться в незнакомом районе", - говорится в сообщении.

Интерактивные панорамы доступны в десктопной версии сервиса, а также при его использовании в мобильных браузерах. Для просмотра пешеходного маршрута на снимках необходимо построить его и нажать кнопку "Маршрут в панорамах".

Кроме того, в панорамах появились метки организаций, при наведении на них курсора откроется карточка с основной информацией. Также в таких карточках есть кнопки быстрого доступа, которые помогут построить маршрут до организации, связаться с ней или перейти на ее сайт. Чтобы не перегружать панорамы, в каждом здании отмечено не больше пяти организаций с наиболее высоким рейтингом, добавили в компании.