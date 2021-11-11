Памятник Льву Яшину в "Лужниках" в Москве демонтируют для проведения ремонта

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Памятник вратарю Льву Яшину на аллее спортивной славы стадиона "Лужники" в Москве планируют демонтировать во время проведения ремонтных работ в мастерской. Реставрация скульптуры запланирована на 2022-2023 годы, сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Лев Яшин - настолько значимая фигура, что память его увековечена в столице в виде нескольких монументов, памятной доски и названия улицы. Один из главных памятников появился в столице в 1997 году на аллее спортивной славы большой спортивной арены "Лужников". В настоящий момент подготовлен проект его ремонта, документы находятся на рассмотрении у наших специалистов", - сказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы памятника Яшину запланированы на 2022-2023 годы, во время которых скульптура на аллее спортивной славы стадиона "Лужники" будет демонтирована. Специалисты укрепят элементы конструкции скульптуры, устранят трещины на бронзе, промоют и расчистят поверхности, приведут в порядок патину - естественный налет на металле, у которого есть защитная и декоративная функция. Кроме того, приведут в порядок фундамент монумента. Также все поверхности покроют защищающим составом.

Скульптор Александр Рукавишников изобразил вратаря так, словно тот или только что поймал мяч, или ищет удачный момент для паса. Монумент установлен прямо на земле. Перед бронзовой скульптурой расположен памятный камень с надписью "Яшин Лев Иванович".

Яшин - легендарный советский футболист, вратарь, выступавший за московское "Динамо" и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957). Он был признан лучшим вратарем XX века по версиям ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar; входит в список лучших игроков XX века. Единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч".