ГИБДД Москвы усилила работу по выявлению на дорогах машин, зарегистрированных на детей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции усилили работу по выявлению на дорогах Москвы автомобилей, зарегистрированных на детей. Так, за последние три месяца нарушителям выписано почти 2 400 постановлений, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГИБДД.

"Сотрудниками Госавтоинспекции активизирована работа по выявлению транспорта, зарегистрированного на несовершеннолетних, водители которого сознательно перемещаются по дорогам общего пользования, избегая ответственности за нарушения правил дорожного движения. За последние три месяца инспекторы ДПС установили более 50 фактических владельцев транспортных средств указанной категории", - сказали в пресс-службе, добавив, что в отношении данных лиц вынесено почти 2 400 постановлений по делам об административных правонарушениях.

В ГИБДД отметили, что в дальнейшем привлечение к административной ответственности за нарушения, зафиксированные с помощью комплексов фотовидеофиксации, совершенные водителями указанных автомобилей, будет происходить автоматически. "Госавтоинспекция Москвы продолжит работу по установлению фактических владельцев транспортных средств, зарегистрированных на несовершеннолетних лиц, с целью привлечения к ответственности за нарушения в области безопасности дорожного движения", - добавили в ГИБДД.

В России с 1 января 2020 года вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, которые запрещают регистрировать автомобили на детей, которым не исполнилось 16 лет. Оформлением машин на детей некоторые автомобилисты пытались уйти от штрафов с автоматических камер, поскольку выписать штраф несовершеннолетним нельзя.