Кордодром в московском районе Чертаново Центральное модернизируют в 2022 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кордодром для тренировок и соревнований по авиамодельному спорту в столичном районе Чертаново Центральное приведут в порядок в 2022 году. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пару лет назад я встречался с жителями Чертаново Центрального. В этом районе работают сильные секции авиамодельного спорта. Сегодня в них ходят дети и даже внуки тех ребят, которые когда-то, еще в 70-е годы, увлеклись авиамоделизмом. У них есть свой кордодром - поляна на опушке Битцевского леса для тренировочных запусков и проведения соревнований. Любители авиамодельного спорта просили меня привести ее в порядок. <…> В 2022 году мы проведем модернизацию кордодрома в Чертаново Центральном", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что в ходе модернизации кордодрома будут созданы профессиональные площадки для запуска моделей, установят некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках, а также приведут в порядок рядом спортивные и детские площадки.

"Надеюсь, что эта работа не займет много времени и уже через год Чертаново Центральное сможет принимать всероссийские и даже международные соревнования по авиамодельному спорту. Высказать мнение о проекте модернизации кордодрома можно на платформе "Активный гражданин", - добавил Собянин.